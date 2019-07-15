Москва, , 19:10 — REGNUM

Законопроект о дополнительных разрешенных случаях совершения резидентами валютных операций на территории РФ, правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM15 июля.

Так, правительство предлагает разрешить российским юрлицам вносить или снимать иностранную валюту, если речь идёт о лицевых счетах, которые открыты в казначействе или уполномоченных банках.

Сегодня нормы закона не вводят ограничения на валютные операции между резидентами и нерезидентами РФ. Так, если одной из сторон выступает нерезидент, то расчёты проходят через электронные переводы или их проводят российские юрлица через банковские счета в уполномоченных банках. Правительство предлагает прописать в законе возможность выплаты нерезидентам компенсации уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) в рублях. Выплачивать эти средства будут юрлица, которые проводят платежи.

Кроме того, законопроект также предлагает разрешить резидентам проводить операции с наличной иностранной валютой в командировках за рубежом без использования банковских счетов.