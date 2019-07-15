Кострома, , 18:41 — REGNUM

Новое предприятие по лесозаготовке и глубокой переработке «ВудИмпэкс44», должно появится в Галичском районе Костромской области за счет объединения мощностей лесозаготовительной компании «Дом-Строй» и деревоперерабатывающего предприятия «ГК Форест», сообщает Smi44.

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Цель объединения двух предприятий — увеличение объемов производства. Сейчас завод выпускает 1200 тонн топливных гранул в месяц, уже к концу года планируется нарастить объемы в три раза. У компании «Дом-строй» значительный объем расчетной лесосеки, а на площадке предприятия «ГК Форест» можно разместить необходимые мощности для переработки древесины.

Местные бизнесмены вкладывают в предприятие более 1 млрд рублей, планируется создать более 300 рабочих мест.

Сейчас оформляются необходимые документы, на площадке в Галичском районе идет строительство новых производственных площадей. Объединенное предприятие по лесозаготовке и глубокой переработке «ВудИмпэкс44» займется выпуском обрезного пиломатериала. Все отходы деревопереработки, в том числе с других производств Галичского и соседних районов, «ВудИмпэкс44» будет направлять на выпуск пеллет.

«Регион заинтересован в развитии предприятий, которые работают честно, которые дают работу людям. А не тех, которые занимаются дроблением бизнеса и уходом от налогов. Неслучайно и руководство страны побуждает бизнес на то, что надо уходить в глубокую переработку, работать чисто. Это политика государства, это правильно», — считает директор департамента лесного хозяйства Костромской области Александр Голубев.

Объединение предприятий, по мнению губернатора Сергея Ситникова, положительно отразится на экономике и социальной сфере Галичского района. Глава Костромской области считает, что увеличение объемов производства и организация глубокой переработки древесины приведет к увеличению налоговых отчислений.