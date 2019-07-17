Улан-Удэ, , 01:03 — REGNUM

Специализированные институты, привязанные к определенным отраслям народного хозяйства, после развала СССР обрели довольно странный статус. С одной стороны, они существуют и действуют, с другой стороны — их профиль утратил былое значение. Об одном из таких институтов, Бурятской сельскохозяйственной академии, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Владимир Бадмаев.

Александр Зеленский. Чтобы больше иметь — надо больше производить. Чтобы больше производить — надо больше знать (фрагмент). 1920

Изначально этот институт был призван обеспечить квалифицированными кадрами интенсивное развитие сельского хозяйства в регионе, и справлялся с этой задачей, судя по результату, отлично: институт выпускал таких специалистов, с помощью которых отрасль пережила настоящий расцвет, обеспечивая продуктами и себя, и другие регионы, и давая сырье для других отраслей промышленности. После крушения советского государства отпала и нужда в большом числе этих специалистов, но институт сохранился, даже стал академией и открыл дополнительные факультеты. Но что с основным профилем?

В СССР ветеринар был производственников, необходимым для сельского хозяйства так же, как инженер и агроном. Сейчас ветеринар, в представлении горожан, это милый доктор, который лечит простуду у кошек, что нужно и полезно, но для экономики не первостепенно. В былом статусе он и не нужен, когда большие организованные хозяйства отсутствуют.

В этом месяце академия обрела нового ректора, который объявил одним из приоритетов восстановление былого имиджа учреждения. Нужно отметить, что и имидж, и учреждение не существуют в отрыве от действительности, а действительность такова, что сельское хозяйство в Бурятии по объективным показателям откатилось до уровня столетней давности. Так что пусть учебное заведение живет и здравствует — только не как вещь в себе, а как центр восстановления сельского хозяйства, как часть большой единой системы. Только вот какие политэкономические условия для этого нужны?

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