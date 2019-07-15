Киев, , 18:38 — REGNUM

Действующее руководство «Нафтогаз Украины» заинтересовано обесценить госкомпанию, чтобы дешевле её продать западным инвесторам. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

Он считает, что руководству «Нафтогаза» «не интересно» заниматься вопросами подписания транзитного договора с «Газпромом».

"Ему интереснее выписывать себе премии и торговать российским газом из Европы только с наценками. А то, что страна будет терять приблизительно 3 млрд долл в год, наверное, для них будет лучше, потому что чем меньше будет загружена труба, тем быстрее начнут говорить: «Давайте быстрее все продавать». Их друзья на Западе с удовольствием купят обесцененный актив, а руководство «Нафтогаза» со спокойной душой его продаст и уедет в Лондон. Их страна не интересует», — сказал Загородний.

По его словам, подписание выгодного для Украины транзитного договора с «Газпромом» зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

«Газовая тема у нас всегда была парафией президента. Российская Федерация всегда вела переговоры с президентами относительно газа, потому что президентская власть у нас всегда была более стабильной. С премьер-министрами это никогда не обсуждалось», — считает Загородний.

При этом он считает, что новый парламент и правительство должны вывести госкомпанию «Нафтогаз Украины» из-под внешнего управления иностранцами наблюдательного совета.

«Нужно давно разгонять эту шайку-лейку и менять законодательство, чтобы у нас неизвестные лица не руководили де-факто «Нафтогазом». Одно из наших главных предприятий — «Нафтогаз» выведен из юрисдикции Украины, когда были внедрены так называемые независимые директора. Нигде в мире нет такого, чтобы независимые директора реально руководили предприятием», — возмутился Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов сообщил на встрече с президентом Зеленским, что в июле «Нафтогаз» снизит цены на газ для нужд населения на 10,4%.

По его словам, снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке. Фаворов отметил, что «Нафтогаз» увеличил закупку газа для дальнейшей закачки его в подземные хранилища, где уже накоплено 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется увеличить запасы до 19−20 млрд куб. м.