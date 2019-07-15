Киев, 15 июля 2019, 18:38 — REGNUM
Действующее руководство «Нафтогаз Украины» заинтересовано обесценить госкомпанию, чтобы дешевле её продать западным инвесторам. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.
Он считает, что руководству «Нафтогаза» «не интересно» заниматься вопросами подписания транзитного договора с «Газпромом».
По его словам, подписание выгодного для Украины транзитного договора с «Газпромом» зависит от президента Украины Владимира Зеленского.
При этом он считает, что новый парламент и правительство должны вывести госкомпанию «Нафтогаз Украины» из-под внешнего управления иностранцами наблюдательного совета.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов сообщил на встрече с президентом Зеленским, что в июле «Нафтогаз» снизит цены на газ для нужд населения на 10,4%.
По его словам, снижение цены не противоречит условиям сотрудничества с Международным валютным фондом, поскольку является реакцией на ситуацию на газовом рынке. Фаворов отметил, что «Нафтогаз» увеличил закупку газа для дальнейшей закачки его в подземные хранилища, где уже накоплено 14,2 млрд куб. м, а к началу отопительного сезона планируется увеличить запасы до 19−20 млрд куб. м.