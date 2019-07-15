Киев, , 18:34 — REGNUM

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обещает продавать населению газ по 260 долл за 1000 кубометров, хотя закупает газ на украинской границе по 155 долл. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

По его словам, сегодня в Европе удерживаются самые низкие цены на газ. «Если закупать и закачивать газ сейчас, это сэкономит около $100 на 1000 кубометров. Даже с учетом интересов посредников, которые продают Украине российский газ под видом европейского на границе с Украиной, его цена составит 150−155 долл. Украинцам обещают продавать газ со скидкой по цене 260−265 долл. Иметь маржу более 100 долл для «Нафтогаза» многовато. Это следствие деятельности монополии», — пояснил Гаврилечко.

Он считает, что сегодня правительство Владимира Гройсмана и «Нафтогаз» снижают стоимость газа из-за «политического фактора выборов». По словам Гаврилечко, руководство «Нафтогаза» пытается «понравиться действующему премьеру, который после завершения досрочных выборов обещал снизить цену на газ и разобраться с «Нафтогазом».

"Демонстрация скидки в один из самых жарких летних месяцев на газ может что-то и даст его (Гройсмана) политической силе», — добавил Гаврилечко.

Кроме того, он считает, что на снижение цен на газ внутри Украины влияют решения судов, которые признали незаконными решения правительства Украины поднять цены на газ в 12 раз.

«Но есть еще один фактор — это второй подряд выигранный суд Юлией Тимошенко против правительства, против установления так называемой рыночной цены на газ. И перспектива начать платить за счет «Нафтогаза» те средства, которые мы с вами переплатили за газ за предыдущие годы. Потому что правительственное постановление признано недействительным с момента принятия, то есть с 2016 года. Суд первой инстанции шёл два года, а апелляционный более полутора лет», — напомнил Гаврилечко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Шестой апелляционный административный суд Украины оставил в силе решение Окружного административного суда по иску лидера фракции «Батькивщина» ЮлииТимошенко к правительству и компании «Нафтогаз», которым определяется порядок формирования цены на природный газ. Как отмечает «Судебно-юридическая газета», суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27апреля 2016 года.

Напомним, в июне пресс-служба «Нафтогаза» проинформировала, что цена на газ для бытовых потребителей в июле составит 7600−8200 гривен (до 318 долл) за тысячу кубометров, в зависимости от тарифов газораспределительных компаний.

«Конечно, при этом вы должны быть уверенными, что не переплачиваете за газ и цена обоснована. Лучший способ для этого — наконец предоставить доступ к этому рынку для максимального круга поставщиков. Тогда цена точно будет честной и прозрачной. Правительство и премьер-министр имеют все возможности этому способствовать», — отметили в «Нафтогазе».