Уфа, , 17:46 — REGNUM

Парк общественного пассажирского транспорта Башкирии в 2019 году пополнится 527 новыми автобусами разной категории, в том числе — местного производства, — сообщает пресс-служба республиканского правительства.

20 новых автобусов для междугородних перевозок 15 июля уже поступили в распоряжение ГУП «Башавтотранс». Все они были произведены на башкирском ПАО «НефАЗ» (г. Нефтекамск, 50,05% принадлежит ПАО «КамАЗ», 28,5% — правительству Башкирии). Ключи от новых автобусов водителям передал врио главы республики Радий Хабиров.

«Вот такие первые красавцы сегодня выехали по междугородним маршрутам Башавтотранса. Важно, что они наши, родные, произведенные в Нефтекамске. Комфортабельные, современные, безопасные. Как я уже говорил — мы последовательно сделаем транспортные перевозки в республике такими, чтобы жители говорили нам спасибо», — отметил Хабиров в своём официальном Instagram-аккаунте.

По словам и.о. генерального директора «Башавтотранса» Надира Самиева, автобусы выйдут на маршруты между Уфой и Дюртюлями, Нефтекамском, Октябрьским, Туймазами, Бирском, Янаулом, Белорецком, Учалами, Стерлитамаком, Салаватом, Мелеузом, Баймаком, Сибаем, а также Татарстаном, Оренбургской областью и Пермским краем. В целом автобусами смогут воспользоваться жители 300 населенных пунктов.

Планируется, что ежемесячно «НефАЗ» будет поставлять около 20 новых машин, шесть их них поступят в «Башавтотранс» в ближайшее время, ещё 74 — до 1 ноября 2019 года.

Как сообщает «Вся Уфа», в ходе посещения «Башавтотранса» Радий Хабиров лично ознакомился с оснащением автобусов, посидел на водительском кресле и ознакомился с порядком проведения техосмотра. «Вы главное не болейте и работайте, а мы со своей стороны вам будем помогать», — цитирует главу региона «МК в Уфе».

https://www.instagram.com/p/Bz7rKyQCfsH/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Радий Хабиров потребовал отправить в отставку бывшего руководителя «Башавтотранса» Разима Махиянова. Причиной недовольства врио главы республики стала негативная ситуация, сложившаяся на предприятии. За период с начала 2018 года убыток вырос в 2,5 раза, появилась информация о немотивированной продаже имущества «Башавтотранса».

Напомним также, что с июля 2019 года в Башкирии поэтапно вводится единая транспортная карта «Алга». С 1 сентября будет введена новая система оплаты проезда — с возможностью пересадки по одному и тому же билету. Радий Хабиров пообещал, что со временем на транспортную карту перейдут все перевозчики, «независимо от того, что некоторые из них хотят дальше нарушать закон и не платить налоги».