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Правительство РФ хочет уточнить, что снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и ягоды коснется только тех продуктов, которые производятся и выращиваются в РФ, а не ввозятся из-за рубежа. О необходимости таких поправок заявил замглавы Минфина Илья Трунин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM15 июля.

Речь идёт о законопроекте, который внесли в Госдуму представители всех фракций во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Так, депутаты предлагают снизить ставку НДС с 20% до 10% на плодово-ягодную продукцию. Минфин хочет ко второму чтению уточнить, что нововведение коснется только продуктов, выращенных в РФ, так как основная цель инициативы — поддержать отечественных производителей.

«У меня возник вопрос, потому что законопроект был внесен практически с колес, а например, цитрусовые подпадают сюда или нет? Бананы … не выращиваются в РФ, а законопроект внесен в целях поддержки отечественного производителя. Возможно, они не попадают, надо уточнять … чтобы мы не предоставляли поддержку тому, кому не планировали», — отметил Трунин.

По его словам, законопроект не должен касаться манго, ананасов и других экзотических фруктов.

«Правительство поддерживает данный законопроект, но предлагает в рамках подготовки ко второму чтению посмотреть так, чтобы не получилось, что мы поддерживаем не только своего производителя», — пояснил слова замминистра глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Кроме того, Трунин также подчеркнул, что льготный НДС должен коснуться только столового винограда. Тот виноград, из которого виноделы изготавливают вина, под нормы законопроекта не подходит.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении еа пленарном заседании Госдумы 18 июля.

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