Черкесск, , 17:43 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии продадут с молотка имущество производителя минеральной воды «Архыз» — ЗАО «Висма». Его общая начальная стоимость составляет около 900 тыс. рублей. С молотка уйдут земельные участки, здания, скважины, производственные цеха с оборудованием, средства транспорта.

Должник обязан обеспечить сохранность имущества, находящегося в залоге, говорится в сообщении на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Начальная продажная цена предмета залога определена на основании независимой оценки с учетом рыночной стоимости. Ее размер составил 890 111 417 рублей. Предметом продажи станет также товарный знак компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году компания «Висма», производящая минеральную воду «Архыз», была признана банкротом. Владельцы предприятия не смогли рассчитаться с долгами на сумму 1,8 млрд рублей. Иск о признании компании банкротом в мае 2016 года подал Сбербанк. Глава «Висмы» Валерий Герюгов являлся лично поручителем по кредитам, взятым на развитие производства. В залоге у банка находились бренд «Архыз» и производственные активы группы «Висма».

Читайте также: Карачаево-Черкесия: Компания по производству воды «Архыз» стала банкротом