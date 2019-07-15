Воронеж, , 17:40 — REGNUM

В правительстве Воронежской области опровергли информацию о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте областного центра на шесть рублей — до 23 рублей за поездку. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, пока в управлении по тарифам все еще ждут обоснование от перевозчиков.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что по итогам совещания в правительстве региона с представителями компаний-перевозчиков якобы принято решение о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте Воронежа до 23 рублей.

«Никаких решений по повышению стоимости проезда в общественном транспорте Воронежа облправительство ещё не приняло. Сейчас мы по-прежнему ожидаем недостающие документы перевозчиков для регионального управления по тарифам, которые должны обосновать разные варианты нового тарифа. Ожидается, что на это может уйти около одной недели», — уточнили в пресс-центре правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне представители бизнеса, работающие на рынке пассажирских перевозок Воронежа, обратились к властям с требованием увеличить тариф на проезд в общественном транспорте. В настоящее время тариф составляет 17 рублей (в последний раз стоимость проезда поднимали два года назад, в июле 2017 года), перевозчики заявляли о необходимости повышения тарифа до 25 рублей. В ходе пресс-конференции 2 июля представители областной и городской власти сообщили, что тариф может измениться в середине осени 2019 года, но на сколько именно, не уточнили. Известно, что рассматриваются варианты установления тарифов в 21 и 23 рубля за поездку.

По теме: Маршрутки против воронежцев: кто победит?

А также: Воронежские перевозчики требуют увеличить тариф на проезд

Отметим, что позже губернатор Воронежской области Александр Гусев не исключил, что у коммерсантов, работающих в сфере пассажирских перевозок в Воронеже, в 2020 году могут возникнуть сложности с заключением новых контрактов — в случае, если состояние подвижного состава не изменится. Тогда же губернатор отметил. что у правительства региона есть предложения от крупных федеральных компаний, готовых заняться общественным транспортом Воронежа.

Читайте ранее в этом сюжете: На рынок пассажирских перевозок Воронежа претендуют федеральные компании