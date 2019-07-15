Воронеж, , 17:17 — REGNUM

Новые направления в федеральную программу развития моногородов предложил ввести губернатор Воронежской области Александр Гусев 15 июля в ходе форума-совещания по развитию моногородов Российской Федерации, который прошел в Тольятти на территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, генеральный директор НО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева, руководители российских регионов, главы моногородов.

Форум-совещание по развитию моногородов Российской Федерации Управление пресс-службы правительства Тульской области

Александр Гусев выступил с докладом о развитии моногородов Воронежской области на пленарном заседании «Перспективы развития территорий с монопрофильной экономикой». Глава региона напомнил, что сегодня на территории региона статус моногородов имеют Семилуки, Павловск, г.п. Елань-Коленовский и Россошь. Благодаря программе «Комплексное развитие моногородов Воронежской области» на 2017−2018 годы на строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, на благоустройство общественных пространств в этих моногородах было направлено почти 960 миллионов рублей.

Также, напомнил глава региона, на территории Павловска создана территория опережающего социально-экономического развития, сегодня в ТОСЭР зарегистрировано два резидента, как ожидается, до конца 2019 года территория пополнится еще шестью резидентами. В числе заявленных проектов — строительство компанией «Агроэко» мясоперерабатывающего комбината за более чем 11 миллиардов рублей. Строительство объектов инфраструктуры для проекта будет софинансировано Фондом развития моногородов, соответствующее соглашение уже есть.

Губернатор отметил, что правительство Воронежской области готово участвовать в мероприятиях по федеральной программе «Развитие моногородов».

«Мы подготовили ряд предложений для включения в проект госпрограммы, в том числе о необходимости повышения качества городской среды моногородов, об обеспечении жильем будущих сотрудников компаний-инвесторов, работающих в моногородах, и обеспечении инвесторов квалифицированными кадрами», — отметил Гусев.

Губернатор также отметил, что целесообразно было бы предусмотреть возможность внедрения программ профессиональной переподготовки в учебных заведениях моногородов по специальностям, востребованным на предприятиях инвесторов.