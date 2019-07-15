Москва, 15 июля 2019, 16:58 — REGNUM
Если власти РФ в самом деле решатся понизить экспортную пошлину на нефть, это может привести к тому, что на внутреннем рынке РФ будет больше бензина, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 15 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о предстоящем понижении экспортной пошлины со 100,3 доллара за тонну до 94,1 доллара.
Это, по словам экономиста, было ошибочное, либеральное решение, навязанное России Международным валютным фондом.
Кроме того, Хазин предположил, что, возможно, правительство РФ обнаружило, что экспортировать нефть стали меньше, и в результате совокупный объём пошлин тоже сократился.
Напомним, как сообщало ТАСС, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2019 года, согласно расчётам Минфина РФ, понизится на 6,2 доллара и составит 94,1 доллара за тонну.
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