Москва, , 16:27 — REGNUM

Боливия и Россия заключили несколько контрактов в сфере энергетики, сообщил чрезвычайный и полномочный посол многонационального государства Боливия в РФ Уго Вильярроэль Сенсано на пресс-конференции 15 июля в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Газпром» и Боливия расширяют сотрудничество в нефтегазовой сфере Gazprom.ru

Посол подвел итоги переговоров между двумя странами.

«Я думаю, что в области энергетики отношения России и Боливии в экономическом плане многообещающие», — заметил он.

Вильярроэль Сенсано рассказал, что компания «Газпром» и боливийская государственная нефтегазовая компания «ЯПФБ» (YPFB) подписали акт о завершении переговоров по разработке газового месторождения «Витиакуа». Этот договор позволяет «Газпрому» стать оператором в Боливии и возлагает на компанию обязательства инвестировать в проект. В перспективе месторождение позволит увеличить производство газа в Боливии до 15 миллиардов кубометров в день.

Также посол отметил важность соглашения «ЯПФБ» с группой «Акрон» о долгосрочном союзничестве и о создании совместных предприятий в Бразилии для продажи удобрений боливийского завода «Bulo Bulo» и заводов «Акрона». Вильярроэль Сенсано считает, что это поможет консолидировать экономические и торговые отношения между Россией и Боливией.

Посол сказал и о значимости подписанного в четверг меморандума о сотрудничестве России и Боливии в области развития промышленных и исследовательских проектов в литиевой промышленности.

«Боливия обладает самым большим запасом лития в мире. Уже давно ведутся переговоры с русскими партнерами, и подписанный меморандум поможет нам продвинуться и в эту сторону тоже», — заключил Вильярроэль Сенсано.

Посол также упомянул о заинтересованности Боливии в участии российских предприятий в строительстве гидроэлектростанций, энергия которых будет экспортироваться в соседние страны.

Напомним, 11 июля прошли переговоры президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса, приехавшего в Москву с официальным визитом.