Калуга, , 16:11 — REGNUM

В 2019 году для Калужской области Минстроем России установлен плановый показатель строительства в размере 760 тыс. кв. метров жилья. Об этом 15 июля заявил на заседании областного правительства министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егор Вирков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Калугастата, на 1 июля 2019 года в регионе введено в эксплуатацию порядка 260 тыс. кв. метров. И хотя строительство жилых домов активно ведётся, налицо снижение объемов данной работы, связанное с переходом строительной отрасли на проектное финансирование. И в этой связи, по словам Егора Виркова, с целью стимулирования строительства жилья профильным ведомством постоянно проводится разъяснительная работа как с застройщиками, так и с банковским сектором. Для стимулирования жилищного строительства в 2019 году предусмотрено 613 млн рублей.

В 2019 году 68 калужскими застройщиками реализуется 125 проектов жилищного строительства. 107 домов строятся с привлечением средств граждан. Строительство 92 домов планируют завершить по старым правилам финансирования. Финансирование строительства без прямого привлечения средств граждан распространяется в регионе на 19 объектов, а четыре многоквартирных дома планируют построить за счет собственных средств строительных организаций.

Потребность в применении нового механизма имеется у шести строительных организаций, которые строят или планируют строительство 15 домов. К банкам за финансированием обратились порядка 16 застройщиков. Впрочем, проекты трёх строительных организаций кредитные учреждения считают «рискованными».