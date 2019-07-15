Йошкар-Ола, , 16:07 — REGNUM

Авиакомпания «Руслайн» начинает осуществлять перелёты по маршруту Москва — Йошкар-Ола. Первый полёт, ранее запланированный на 8 июля, должен состояться 22 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт вылета в Москве — «Внуково». Рейсы из Москвы будут осуществляться с понедельника по пятницу в вечернее время. По аналогичным дням будут вылетать рейсы из Йошкар-Олы.

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Перелёты будут выполнять на 50-местных самолетах CRJ-100/200. Стоимость билетов варьируется в зависимости от категории в диапазоне от 4,2 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, воздушное сообщение было прервано в январе 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Позднее авиакомпания подала иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Частично долг был погашен в конце 2015 года, однако условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности.

В начале июня глава Марий Эл Александр Евстифеев заявлял, что ремонт взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта Йошкар-Олы, минимально необходимые для налаживания авиационного сообщения, закончатся до 20 июня. При этом реконструкция ВПП произойдет позднее — примерно через 1,5 года.

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Причём изначально полёты должны были возобновиться 1 июля. Конкурс по выбору подрядчика ремонта ВПП был объявлен еще 15 апреля, но его проведение затянулось. АО «Марийскавтодор» обратилась с жалобой в управление ФАС (Федеральной антимонопольной службы) по республике, не соглашаясь с отказом на участие в закупке. В результате единственным участником конкурентной процедуры стало АО «Марий Эл дорстрой», в ходе торгов максимальная (начальная) цена контракта была снижена с 12 млн рублей до 11,94 млн рублей. Финансирование работ проводится за счет бюджета Марий Эл.

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В связи с тем, что проведение конкурса затянулось, начало перелётов было отложено на 8 июля. Однако и в эту дату полёт не состоялся. По словам врио первого зампреда правительства региона Александра Сальникова, все свои обязательства республика выполнила и «нога в ногу шагает с Росавиацией по исполнению плана» возобновления авиаперевозок. А вот заместитель генерального директора авиакомпании «Руслайн» Андрей Духанин пояснил, что отставание от графика в процессе подготовки взлетно-посадочной полосы вызвано погодными условиями: июль выдался достаточно дождливым.

До настоящего момента Марий Эл является единственным регионом Приволжского федерального округа, который не имеет регулярного авиасообщения с Москвой.

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