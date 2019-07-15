Сеул, , 16:20 — REGNUM

Сокращение производства полупроводников в Южной Корее может привести к упадку ВВП и профициту счета текущих операций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей инвестиционного банка Goldman Sachs.

Как сообщили представители банка, если производство полупроводников в стране сократится на 10%, ВВП страны упадет на 0,4% а профицит счета текущих операций может достичь 11,78 трлн вон (~$9,99 млрд).

«Перебои с поставками могут застопорить производство полупроводников, что, как мы предполагаем, может повлиять на снижение ВВП и счета текущих операций, — сообщила исследователь Чхве Ирен. — Кроме того, если японское ограничение на экспорт продолжится, общий экспорт Южной Кореи может сократиться на 8%. С другой стороны, на фоне напряженных отношений с Японией и распространения запрета на другие товары, такие как информационные технологии, автомобили и химия, экспорт Южной Кореи может сократиться на 10%, а профицит счета текущих операций достигнет 37,88 трлн вон (~$32,12 млрд)».

Известно, что ранее, в апреле 2019 года представители Банка Кореи предположили, что профицит счета текущих операций может достигнуть $67 млрд.

«Кроме того, регулирование японского экспорта может также отразиться на Вьетнаме, Китае и Тайване куда осуществляется основной импорт ИТ продукции из Южной Кореи», — добавили специалисты.

Счёт текущих операций— раздел платёжного баланса страны, в котором фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чистый доход от инвестиций и чистый объём трансфертных платежей.