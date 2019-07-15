Нур-Султан, , 15:54 — REGNUM

Взаимный товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам января-мая 2019 год составил $7,8 млрд, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили 15 июля в комитете по статистике министерства национальной экономики.

За отчетный период объем импорта вырос на 1,8%, до $5,39 млрд, экспорта — уменьшился на 4,1%, до $2,4 млрд. В общем объеме товарооборота со странами ЕАЭС на Россию приходится 92,4%, Киргизию — 4,1%, Белоруссию — 3,4%, Армению — 0,1%.

На минеральные продукты приходится 39,6% экспорта из Казахстана, на металлы и изделия из них — 26,7%, на продукты химической отрасли — 12,9%, на продовольственные товары и продукты сельского хозяйства — 10,1%.

В основном Казахстан импортирует машины, оборудование и транспортные средства — 27,7%, металлы и изделия из них — 16,3%, продукты химической отрасли — 15,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года стоимость экспорта из Казахстана выросла на 6%, импорта — на 3,3%. Внешний товарооборот республики за отчетный период составил $37,26 млрд, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

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