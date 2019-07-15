Москва, , 15:44 — REGNUM

На сегодняшний день в Балтийском море уложено почти 60% «Северного потока — 2». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин.

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«Готовность морской части составляет порядка 60%», — уточнил Аксютин.

Ранее в компании заявляли, что в настоящее время укладка ведётся в водах Финляндии. Кроме того, продолжается сооружение береговых объектов на российском и германском участках. Определённые проектом сроки строительства «Северного потока — 2» соблюдаются.

«В начале июля приступили к выполнению операции по протаскиванию газопровода, который соединит сухопутную и морскую часть. Сейчас работы ведутся», — сказал Аксютин.

Напомним, ранее в пресс-службе Газпрома сообщили, что строители уложили почти 1450 км «Северного потока — 2», что составляет свыше 59% от протяженности трубопровода.

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Как сообщало ИА REGNUM, две нитки газопровода «Северный поток — 2» будут проложены по дну Балтийского моря из России в Германию. Мощность трубопровода составит 55 млрд куб. м ежегодно. Оператором строительства «Северного потока — 2» выступает Nord Stream AG. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2019 года.

Добавим, что Финляндия, Швеция и Германия уже давно разрешили прокладывать «Северный поток — 2» через свои исключительные экономические зоны. Дания с разрешением на строительство объекта всё это время затягивала.