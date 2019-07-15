Тюмень, , 15:34 — REGNUM

По делу о мошенничестве на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) проходят два фигуранта. Это бывший владелец Дмитрий Мазуров и бывший генеральный директор АНПЗ Геннадий Лисовиченко. Об этом говорится в официальном сообщении Сбербанка, который считает себя пострадавшей стороной.

По мнению представителей банка, их действия попадают под ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой»). На основании заявления Сбербанка правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, так как Мазуров и Лисовиченко возможно ввели Сбербанк и другие кредитные организации в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у АО «Антипинский НПЗ» крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом.

«Кроме того, выявлены многочисленные факты заключения АО «Антипинский НПЗ» договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж», — сообщает пресс-служба Сбербанка.

Данные обстоятельства сказались на платежеспособности АНПЗ и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе, полагают в Сбербанке.

«Сбербанк совместно с партнерами осуществляет все необходимые действия для возобновления работы АО «Антипинский НПЗ» в ближайшее время», — говорится в сообщении Сбербанка.

Напомним, бывшего владельца Антипинского нефте-перерабатывающего завода Дмитрия Мазурова задержали в минувшую субботу, 13 июля 2019 года, у трапа самолёта в аэропорту «Шереметьево». Его подозревают в хищении кредитных средств нескольких банков на общую сумму более $3 млрд.

Сегодня, 15 июля, Тверской районный суд Москвы изберёт ему меру пресечения. Ранее 80% акций Антипинского НПЗ паритетно владели основатели АО «Новый поток» Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников. Владельцем ещё 20% предприятия был и остаётся юрист Николай Егоров. С декабря 2018 года на заводе периодически останавливалось производство по причине отсутствия средств на покупку сырья. В мае производство на предприятии встало окончательно.

В конце апреля АО «Антипинский НПЗ» (далее АНПЗ) заявило своим кредиторам — Сбербанку, «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом.

Сбербанк в счёт долга забрал контрольный 80% пакет нефтеперерабатывающего завода. Затем эти акции были переданы совместному предприятию, созданному Сбербанком и фирмой Socar — ООО «Сокар Энергоресурс».

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ числятся три месторождения в Оренбургской области — Воронцовское, Гремяческое и Могутовское.

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