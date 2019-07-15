Москва, , 15:30 — REGNUM

Уголовное дело в отношении основателя нефтегазовой компании «Новый поток» и бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщает 15 июля пресс-служба кредитного учреждения.

Отмечается, что Сбербанк обратился с заявлением в связи с выявленными фактами незаконных действий, осуществленных акционером АО «Антипинский НПЗ» Мазуровым и бывшим генеральным директором этого предприятия Геннадием Лисовиченко.

Так, считает Сбербанк, они ввели банк в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами. Кроме того, предприятие заключало на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками договоры, в связи с чем был нанесен ущерб компании, а деньги выводились за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова подозревают в хищении кредитных средств нескольких банков на общую сумму более $3 млрд (ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере»). 13 июля он был задержан в аэропорту «Шереметьево».

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