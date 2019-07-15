Набережные Челны, Татария, , 15:29 — REGNUM

С 15 июля работников ПАО «КамАЗ» отправили в оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Это второй отпуск в 2019 году, который предприятие предоставляет своему персоналу. В первый отпуск руководство автозавода отправило сотрудников зимой 9 января на две недели. Текущий отпуск будет длиться также две недели — с 15 до 28 июля.

«Ежегодный отпуск, предусмотренный Трудовым кодексом РФ, данным категориям работников предоставляется согласно утверждённому графику отпусков, которые распределяются равномерно в течение года», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

На сайте КамАЗа также говорится, что во время отдыха основной части персонала на усиленный режим работы переходят работники, занятые ремонтом оборудования предприятия. Несмотря на прекращение производства продукции завода, продолжают работать сотрудники бухгалтерии, а также статистической и управленческой отчётности. Кроме того, данный отпуск не касается тех, кто занимается продажей автотехники КамАЗ.

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