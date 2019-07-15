Москва, , 15:35 — REGNUM

Санкции США против госдолга РФ не нанесут России никакого серьёзного ущерба, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом заявил 15 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о то, что Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении российского суверенного долга и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

«Прежде всего это одна из многих реакций, которая пошла по всему миру, на отказ России от введения санкций против Грузии, — сказал Делягин. — Когда наше государство показало, что оно неспособно защищаться, после этого было многих всяких событий. Это один из элементов реакции именно на наше проявление неадекватности и недееспособности. Мы привыкли смеяться над нашими законодателями, которые иногда объединяют несовместимые законопроекты в один документ. Скажем, у нас недавно правительство Медведева в законопроект о редкоземельных металлах внесло положение о субсидировании нефтеперерабатывающих заводов. Так вот и санкции против России к оборонному закону не имеют никакого отношения. То, что это так странно и ни с чем не связано, свидетельствует чрезвычайном характере этих санкций и соответственно о том, что они внезапны для самих законодателей».

Ущерба России эти санкции, как полагает экономист, не нанесут, потому что «социально-экономическая политика российского государства настолько неадекватна, что санкции, которые её сдерживают, скорее оказывают помощь и поддержку, чем создают помехи».

«В федеральном бюджете 12,5 трлн рублей валяется без движения, — призвал не забывать Делягин. — Это деньги, на которые страну можно построить заново и всю. В этой ситуации правительство берёт взаймы только для того, чтобы нашими с вами деньгами кормить финансовых спекулянтов. Благодаря американским санкциям оно перестанет кормить американских спекулянтов. Это довольно существенная экономия средств. Те, кто уже вложился в наши бумаги, получит меньшую прибыль, чем предполагалось, но никакой беды в этом ни для кого нет. Это обидно, неприятно, но полезно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ в своём официальном комментарии объявил, что инициатива американских законодателей о санкциях в отношении госдолга России не способна испугать Москву и свидетельствует о бессилии Вашингтона. Как полагают в главном внешнеполитическом ведомств РФ, для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий.

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