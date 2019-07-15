Москва, , 15:05 — REGNUM

С 2014 года рост средней стоимости на новые машины в России превысил 60%. Об этом 15 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить две причины повышения цены на авто. Первая — девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам в 2014 году. Вторая причина — это повышение налога на добавленную стоимость в начале 2019 года.

По информации аналитического агентства, средневзвешенная стоимость новой машины на авторынке России в первой половине 2019 года составила 1 518 700 рублей. Это на 10% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Тогда средневзвешенная цена составляла 1 383 000 рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года ставка НДС увеличилась на 2%. Компании стали платить в бюджет 20% вместо 18%. Новая ставка действует на все отгрузочные операции с 2019 года.

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