Белгород, , 15:00 — REGNUM

Проект реновации Центрального парка Белгорода будет пересмотрен. Такое решение приняли городские власти после общественных слушаний, которые прошли 13 июля в областном центре, сообщили в администрации города. Жители города выступили против вырубки деревьев и коммерческого уклона проекта.

На презентации проекта успели показать три слайда из 30. Жители Белгорода раскритиковали программу и предложили сначала провести расширенные советы территорий, а затем уже устраивать общегородские публичные слушания.

«Конструктивного диалога не получилось, презентация не состоялась. Да, есть вопросы, есть критика. В свою очередь информируем, что данный проект будет представлен на заседаниях советов территории, общественной палаты Белгорода и далее на публичных слушаниях. Призываем горожан активно принять участие в обсуждении проекта», — отреагировали в официальном сообществе пресс-службы администрации города Белгорода.

Центральный парк расположен в самом центре Белгорода, он занимает площадь 22,5 га. Городские власти решили привести территорию в современный вид: благоустроить старые зоны и разбить новые, проложить дополнительные пешеходные и велодорожки. До 1954 года на месте парка располагалось военное кладбище, на котором во время оккупации Белгорода хоронили немецких солдат. В рамках реконструкции планируется провести перезахоронение останков погибших военных. Работы начнутся в 2020 году.