Ульяновск, , 14:55 — REGNUM

В Ульяновской области между региональным министерством здравоохранения и ООО «ЭрСпей» заключено концессионное соглашение о создания Центри томотерапии. Соглашение было подписано пятого заседания губернаторского совета по инвестициям и предусматривает реконструкцию помещений радиологического корпуса областного клинического онкологического диспансера, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Подписи под документами поставили министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко и директор общества «ЭрСпей» Наталья Никифорова.

«Помимо открытия федерального центра медицинской радиологии в Димитровграде, мы значительно укрепим материально-техническую базу Ульяновского областного онкологического диспансера, повысим качество профилактической и диагностической медицинской помощи в районах по этому профилю. Работа нового центра томотерапии позволит региону развивать медицинский туризм, потому что он сможет принимать жителей не только Ульяновской области, но и других субъектов России. Все это позволит региону стать эффективным звеном в реализации национального проекта «Здравоохранение» по борьбе с онкологическими заболеваниями», — подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

По словам министра Сергея Панченко, проект будет реализован благодаря инструментам государственно-частного партнёрства с объёмом инвестиций порядка 350 млн рублей. Он позволит объединить инвестиционные потоки с бюджетной составляющей и оснастить онкологический центр современным дорогостоящим аппаратом лучевой терапии.

«Бесплатно в рамках программы ОМС жителям региона будет доступен высокоточный метод лечения онкологических заболеваний, применение которого возможно при любой локализации опухоли без сопутствующего повреждения окружающих тканей. Центр станет третьим в России, а во всем мире насчитывается не более 400 подобных аппаратов. Ежегодно здесь смогут получать высокотехнологичное дорогостоящее лечение бесплатно 650 человек», — отметил глава ведомства.

Система томотерапии предназначена для лечения всех видов и форм опухолей, облучения новообразований труднодоступного расположения, в том числе спинного мозга, головы, шеи, молочных желез, малого таза, легких и тотального облучения всего тела. Оборудование американского производства сочетает в себе передовую технологию интенсивно-модулированной лучевой терапии (IMRT), что позволит максимальную дозу облучения направить на патологию и минимизировать поражение здоровых тканей. Для наиболее эффективного результата положение опухоли контролируется перед каждым сеансом и в процессе облучения. Также будет возможно качественное лечение сразу нескольких очагов одновременно для больных с опухолями различной локализации, в том числе и у детей.

По информации ведомства, в ходе нацпроекта «Здравоохранение» в регионе запланировано снижение смертности от онкологических заболеваний на 7,5% к 2024 году. Для реализации этих задач будет организовано восемь центров амбулаторной онкологической помощи на территории Ульяновской области, закуплено порядка 200 единиц современного оборудования в онкологический диспансер и отделение гематологии детской областной больницы имени Ю.Ф.Горячева. За 2019−2024 годы планируется подготовить 25 врачей-онкологов, одного детского врача-онколога, шесть врачей-радиотерапевтов, 10 врачей-рентгенологов. За период реализации проекта повышение квалификации по актуальным вопросам онкологии пройдут более 200 человек. За 2019−2021 годы на реализацию проекта будет направлено 915,6 млн рублей, 60 млн рублей из которых — из регионального бюджета.