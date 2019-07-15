Ульяновск, 15 июля 2019, 14:55 — REGNUM
В Ульяновской области между региональным министерством здравоохранения и ООО «ЭрСпей» заключено концессионное соглашение о создания Центри томотерапии. Соглашение было подписано пятого заседания губернаторского совета по инвестициям и предусматривает реконструкцию помещений радиологического корпуса областного клинического онкологического диспансера, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.
Подписи под документами поставили министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко и директор общества «ЭрСпей» Наталья Никифорова.
По словам министра Сергея Панченко, проект будет реализован благодаря инструментам государственно-частного партнёрства с объёмом инвестиций порядка 350 млн рублей. Он позволит объединить инвестиционные потоки с бюджетной составляющей и оснастить онкологический центр современным дорогостоящим аппаратом лучевой терапии.
Система томотерапии предназначена для лечения всех видов и форм опухолей, облучения новообразований труднодоступного расположения, в том числе спинного мозга, головы, шеи, молочных желез, малого таза, легких и тотального облучения всего тела. Оборудование американского производства сочетает в себе передовую технологию интенсивно-модулированной лучевой терапии (IMRT), что позволит максимальную дозу облучения направить на патологию и минимизировать поражение здоровых тканей. Для наиболее эффективного результата положение опухоли контролируется перед каждым сеансом и в процессе облучения. Также будет возможно качественное лечение сразу нескольких очагов одновременно для больных с опухолями различной локализации, в том числе и у детей.
По информации ведомства, в ходе нацпроекта «Здравоохранение» в регионе запланировано снижение смертности от онкологических заболеваний на 7,5% к 2024 году. Для реализации этих задач будет организовано восемь центров амбулаторной онкологической помощи на территории Ульяновской области, закуплено порядка 200 единиц современного оборудования в онкологический диспансер и отделение гематологии детской областной больницы имени Ю.Ф.Горячева. За 2019−2024 годы планируется подготовить 25 врачей-онкологов, одного детского врача-онколога, шесть врачей-радиотерапевтов, 10 врачей-рентгенологов. За период реализации проекта повышение квалификации по актуальным вопросам онкологии пройдут более 200 человек. За 2019−2021 годы на реализацию проекта будет направлено 915,6 млн рублей, 60 млн рублей из которых — из регионального бюджета.