Москва, , 14:54 — REGNUM

Законопроект о нулевой ставке НДС на услуги по транзитной железнодорожной перевозке порожних контейнеров и железнодорожного подвижного состава внес в Госдуму депутат Алексей Кобилев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Инициатива предполагает снижение с 18% до 0% ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов. Нулевая ставка уже действует, например, в Белоруссии и Казахстане.

«Основным сухопутным коридором, проходящим только через территорию Российской Федерации и способным привлечь существенную часть потенциального транзитного грузопотока, является Транссибирская магистраль, соединяющая порты Дальнего Востока, а также железнодорожные системы Китая, Монголии и Корейского полуострова с европейскими странами», — отмечает автор.

Вместе с тем, рассуждает он, необходимо активно развивать интеграционные возможности железных дорог России, Белоруссии и Казахстана с целью максимально задействовать и это транзитное направление.

«Именно эти направления могут предложить иностранным грузовладельцам определенные конкурентные преимущества по сравнению с традиционными морскими маршрутами, соединяющими Европу и Азию. Главным из этих преимуществ является более чем двукратное сокращение времени доставки транзитных грузов», — указал парламентарий.