Сеул, , 15:04 — REGNUM

Представители компании Korea Water Resources Corporation (K-Water) проведут тренинг для государственных служащих Пакистана на тему возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данный тренинг пройдет в южнокорейском городе Тэджоне в конце июля текущего года.

Известно, что в рамках тренинга представители K-Water поделятся информацией о развитии и управлении возобновляемых источников энергии, приведут примеры использования полученной энергии различными отечественными энергетическими компаниями.

Кроме того, в рамках обучения 12 представителей Пакистана также посетят солнечную и гидроэлектростанцию в Чхунджу, ветряную электростанцию Тэгваллен, завод по производству солнечных панелей.

«Данный тренинг позволит распространить отечественные технологии в развивающиеся страны. Мы продолжим бороться с сокращением выбросов в атмосферу и изменением климата», — сообщили представители Korea Water Resources Corporation.