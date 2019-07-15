Сеул, 15 июля 2019, 15:04 — REGNUM
Представители компании Korea Water Resources Corporation (K-Water) проведут тренинг для государственных служащих Пакистана на тему возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, данный тренинг пройдет в южнокорейском городе Тэджоне в конце июля текущего года.
Известно, что в рамках тренинга представители K-Water поделятся информацией о развитии и управлении возобновляемых источников энергии, приведут примеры использования полученной энергии различными отечественными энергетическими компаниями.
Кроме того, в рамках обучения 12 представителей Пакистана также посетят солнечную и гидроэлектростанцию в Чхунджу, ветряную электростанцию Тэгваллен, завод по производству солнечных панелей.
«Данный тренинг позволит распространить отечественные технологии в развивающиеся страны. Мы продолжим бороться с сокращением выбросов в атмосферу и изменением климата», — сообщили представители Korea Water Resources Corporation.