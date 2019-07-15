Москва, , 14:41 — REGNUM

Общественная делегация из Урдомы приехала в Москву, чтобы детально разобраться в проекте будущего экотехнопарка «Шиес». Общение проходило на высоком уровне: представители контактной группы встретились с генеральным директором компании-проектировщика — АО «МосводоканалНИИпроект» Михаилом Степановым и главой ООО «Технопарк» Евгением Пеняевым.

Урдомчане активно задавали вопросы, интересуясь технологией проекта, разрешительными документами, результатами изысканий. Сотрудники компаний отвечали максимально предметно, предоставляя всю актуальную информацию об экотехнопарке «Шиес» и своих ближайших планах.

Чтобы представление о проекте было полным, гостей из Поморья познакомили с передовыми технологиями по сортировке и обработке отходов на нескольких московских предприятиях. Так урдомчанам показали погрузочно-разгрузочный кластер «Некрасовка», где будут сортировать и брикетировать твердые коммунальные отходы (ТКО) для будущего экотехнопарка. Специалисты провели для гостей полную экскурсию по объекту, за это время делегаты смогли понаблюдать за многочисленными технологическими процессами и мероприятиями по обеспечению экологической безопасности.

Ответ на вопрос — «когда вы собираетесь везти к нам мусор?» — был для делегатов особо важен и они получили на него прямой ответ. Инвестор заверил, что в соответствии с действующим законодательством РФ сначала необходимо пройти общественные обсуждения, получить необходимые положительные экспертизы и принять решение о строительстве экотехнопарка «Шиес». И только после строительства экотехнопарка и получения необходимой лицензии на обращение с ТКО 4−5-го класса опасности первые брикеты могут быть отправлены на Шиес в Архангельскую область».

Чтобы понять, как будет выглядеть объект в Архангельской области, группа из Урдомы посетила аналогичный экотехнопарк в Калужской области, где уже заканчивается первый этап строительства. Гости изучили технологию создания многослойного защитного «пирога» основания карт объекта — площадок размещения отходов, познакомились с бытом рабочих и условиями их труда, мерами безопасности, исключающими несанкционированное проникновение на объект, а также убедились в соблюдении норм и требований природоохранного законодательства.

Также урдомчане побывали и на очистных сооружениях, оценив технические решения для обеспечения высокого качества очистки стоков. Например, воду, получаемую в результате очистки, используют в рыбохозяйстве, направляя ее в пруд, в котором живут больше двух сотен карпов.

Естественно, все сомнения по результатам лишь одной поездки разрешить не удалось, однако сам факт открытого диалога позволил урдомчанам получить ответы на большинство своих вопросов. Весомую роль здесь сыграла и наглядность — когда человек видит все сам, ему гораздо проще понять изучаемые процессы.

Подводя итоги встречи, представители инвестора проекта ООО «Технопарк» и генерального проектировщика рассказали, что общение с делегацией получилось очень продуктивным, что в очередной раз убедило их в необходимости продолжения диалога с жителями Ленского района.

Напомним, действующая программа информационной открытости компании «Технопарк» нацелена на укрепление взаимопонимания с общественностью. В рамках этой программы открылся постоянный информационный центр на станции Шиес, на сайте проекта shies.ru заработала форма обратной связи, по которой все желающие задают вопросы экспертам компании и получают подробные ответы на электронную почту, а также появилась горячая линия для бесплатных звонков в инфоцентр. Следующим этапом развития программы станет круглосуточная онлайн-трансляция всего происходящего на площадке будущего экотехнопарка.