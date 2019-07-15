Севастополь, , 14:41 — REGNUM

В числе первых поручений, которые дал Михаил Развожаев в должности врио губернатора Севастополя городским чиновникам, — решить вопрос с закрытыми пляжами. Тема обсуждалась на аппаратном совещании 15 июля, сообщила пресс-служба правительства города.

«Читая местную прессу на выходных, сейчас хочу обсудить несколько моментов. Одно из сообщений было о том, что Роспотребнадзор закрыл пляжи «Мраморный» и «Городской». Кроме того, расскажите какая ситуация на сегодня складывается в СНТ «Парус», расположенном в оползневой зоне», — сказал Михаил Развожаев.

И.о. директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов отчитался, что причиной закрытия пляжей стало несоответствие воды нормам, которые предъявляются законодательством.

Что касается ситуации с обвалом грунта на мысе Толстый, то Развозжаев намерен обсудить ситуацию подробно с профильными руководителями.

Как сообщало ИА REGNUM, обвал грунта в районе мыса Толстый на Северной стороне города произошёл в 2018 году. Причиной в правительстве города называют незаконное строительство.

Добавим, что в середине июля региональное управление Роспотребнадзора запретило купание на десяти пляжах в Крыму и Севастополе. Под ограничение попали пляжи в Севастополе (пляж «Мраморный», пляж «Городской»), а также в Бахчисарайском районе (пляж в с. Угловое) и в семи рекреационных зонах Алушты в связи с несоответствием морской воды нормам по микробиологическим показателям.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор временно ограничил купание на 10 пляжах в Крыму