Бишкек, , 14:30 — REGNUM

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев предлагает организовать на месте бывшей военной базы США «Ганси», прилегающей к столичному аэропорту «Манас», игровую зону для иностранцев. А также легализовать на ее территории продажу и употребление легких наркотиков, пишет «24.kg».

В качестве аргумента в пользу своей инициативы парламентарий привел то, что в республике «уже пять лет пылится территория, где раньше располагалась американская авиабаза».

"Почему бы из нее не сделать свободную игровую зону? Любой человек из любого государства мог бы прилетать и без визы находиться в этой свободной игровой зоне. Инфраструктура почти есть, есть там и взлетная полоса. Можно нанять управляющую компанию и создать необходимые условия для развлечений. И если надо, то можно разрешить иностранцам приобретать и употреблять легкие наркотики», — заявил он.

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При этом народный избранник подчеркнул, что для граждан Киргизии вход туда должен быть закрыт.

«Одни только плюсы: налоги, развитие туризма, новые рабочие места, аэропорт получит толчок в развитии, местные организации смогут сбывать свою продукцию на этой территории», — подытожил Бекешев.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2012 года в Киргизии действует запрет на деятельность игорных заведений. После его введения были официально закрыты все казино и залы игровых автоматов, ранее работавшие на территории республики.

Впоследствии, 13 апреля 2015 года, киргизстанские власти приняли закон, запрещающий букмекерские конторы и тотализаторы.

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