Сеул, , 14:33 — REGNUM

В Южной Корее установили минимальный уровень заработной платы на 2020 год. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с 2020 года в стране минимальная заработная плата будет установлена на уровне 8 590 вон (~$7,29), что на 2,87% выше минимальной зарплаты в текущем году.

Данное решение было принято 12 июля на 13-м заседании Комиссии по минимальному размеру оплаты труда.

Известно, что 15 из 27 представителей комитета проголосовали за повышение заработной платы на 2,87% (до 8 590 вон, ~$7,29), 11 представителей — за повышение на 6,3% (до 8 880 вон, ~$7,53), один представитель воздержался от голосования.

Темпы роста повышения уровня заработной платы в 2020 году являются третьим самым низким показателем за всю историю ведения статистики. В 1999 году темпы роста заработной платы составили 2,7%, в 2010 году — 2,75%.