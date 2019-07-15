Южно-Сахалинск, , 14:18 — REGNUM

Российская академия наук (РАН) окажет содействие в развитии альтернативной энергетики и освоении ресурсов на Сахалинах и Курилах. Об этом в своём официальном Instagram-аккаунте сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко по итогам состоявшейся 15 июля встречи с президентом РАН Александром Сергеевым.

Пресс-служба регионального правительства уточняет, что Сергеев прибыл на Сахалин по приглашению Лимаренко и проработает на острове два дня. В ходе встречи обсуждались вопросы развития альтернативной энергетики, в частности — в отдалённых районах области, и освоение глубоководных минеральных и биологических ресурсов вблизи островов. Сахалинские власти рассчитывают привлечь специалистов РАН к внедрению современных технологий в разведку и добычу природных ископаемых и к изучению уникальных глубоководных существ.

«Договорились о совместных проектах. Будем сотрудничать в сфере использования альтернативной энергетики, освоения минеральных и биологических ресурсов в морях и северной части Тихого океана. Отдельно обсудили развитие высших учебных заведений и поддержку, которую может оказать РАН», — сообщил Лимаренко по итогам встречи.

Сергеев в свою очередь не исключил, что уже в ближайшее время РАН выйдет к властям региона с конкретными предложениями о сотрудничестве.

Александр Сергеев также вручил в Южно-Сахалинске дипломы выпускниками СахГУ. «Ребятам очень повезло, мало кто получает заветные корочки из рук такого выдающегося ученого!» — отмети глава региона Валерий Лимаренко.

https://www.instagram.com/p/Bz7HVfYH9DY/

Как сообщает портал «Научная Россия», Сергеев также встретился с директором Института морской геологии и геофизики ДВО РАН на Сахалине Леонидом Богомоловым и его сотрудниками. Институт занимается в том числе изучением цунами и сейсмологическими наблюдениями. В настоящее время институт готовит заявку на получение гранта Фонда развития прикладных исследований на разработку системы регистрации оползневого и сейсмического цунами для Дальнего Востока. Сергеев пообещал содействовать развитию института.

«Я думаю, что мы совместно с Дальневосточным отделением РАН, с Министерством науки и высшего образования будем действовать, чтобы поднять Институт со второй категории на первую», — заявил президент РАН.