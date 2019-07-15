Киев, , 14:27 — REGNUM

На Украине эксперты обсуждают выпуск государственной энергетической компанией «Нафтогаз Украины» евробондов на общую сумму около $1 млрд в рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

НАК «Нафтогаз Украины» Gov.ua

ИА REGNUMнапоминает, чтоИА REGNUMнапоминает, что согласно официальной информации украинской стороны, запрос инвесторов на ценные бумаги «Нафтогаза» в 2,5 раза превысил предложение. Еврооблигации компании купили более 120 инвесторов из Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Ожидается, что деньги на счет компании поступят 19 июля. В госкомпании информируют, что организаторами сделки выступили Citi и Deutsche Bank, юридическими советниками — Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO и другие.

В рамках проводимой сейчас на Украине реформы энергетического сектора компания вместо «Нафтогаза Украины» должны появиться несколько независимых компаний, отдельно по транспортировке природного газа. отдельно по добыче и поставке

12 июля глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что разделение НАК «Нафтогаз Украины» давно является «насущной необходимостью».