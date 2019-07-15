Нур-Султан, , 14:14 — REGNUM

Валовой внутренний продукт (ВВП) в Казахстане по итогам первой половины 2019 года вырос на 4,1%. Об этом заявил премьер-министр республики Аскар Мамин 15 июля на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Глава правительства обратил внимание на необходимость повышения темпов привлечения прямых иностранных инвестиций в республику. По его словам, годовой объем иностранных инвестиций к 2025 году планируется увеличить на 41,7%, до $34 млрд.

Мамин добавил, что большим потенциалом для привлечения инвестиций обладает обрабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт, сельское хозяйство и туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал представителей региональных властей за низкую эффективность привлечения инвестиций. Глава государства считает, что акимы (главы) регионов проявляют высокомерие при общении с инвесторами.

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