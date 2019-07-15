Сеул, , 13:57 — REGNUM

Представители Ulsan Economic Promotion Agency подписали меморандум о взаимопонимании с представителями французского муниципального учреждения Redon Agglomeration. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей агентства Ульсана.

Redon Agglomeration — французская межобщинная структура с центром в городе Редон, отвечающая за стратегии экономического развития и коммунальные услуги. В течение последних двух лет, учреждение занимается разработками в сфере водородной энергетики.

В рамках данного соглашения Южная Корея и Франция будут совместно работать в сфере энергетики, в частности с возобновляемыми источниками энергии, а также будут осуществлять поддержку ведущим компаниям, работающих в энергетической отрасли.