Киев, , 13:39 — REGNUM

Украина может не пройти отопительный сезон 2018−2019 гг. из-за отсутствия транзитного контракта с российским «Газпромом» и решением украинского суда, который может обязать «Нафтогаз Украины» вернуть украинцам переплаченные деньги за газ. Об этом 15 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

«У нас все годы независимости были проблемы с отопительным сезоном, потому что были разные причины: высокие неплатежи, первая газовая война, вторая газовая война с Россией. Сегодня перед нами стоят серьезные вызовы. Первый вызов — по ситуации с газотранспортной системой. Там пока нет решения. Мы не знаем, что будет с 1 января, будет ли транспортироваться газ по газотранспортной системе или нет? Если не будет газа или его объемы будут небольшими, возникнут большие проблемы с поставкой газа непосредственно потребителям», — сказал Плачков.

По его словам, суд может обязать «Нафтогаз» постепенно вернуть потребителям переплаченные средства за газ.

«Второй вызов — решение суда. Пока я не могу назвать алгоритмы по перерасчету. Может быть два варианта: первый — сделать перерасчет и, если потребители переплатили, то эту переплату реструктуризировать на год, на два, на три, чтобы «Нафтогаз» или поставляющие компании возвращали постепенно эти деньги. Если сейчас будет решение пересчитать и вернуть деньги потребителям, то мы не пройдем отопительный сезон», — добавил Плачков.

Кроме того, он напомнил, что с 2016 года правительство Владимира Гройсмана и «Нафтогаз»

так и не предоставили потребителям расчеты, по которым Кабмин устанавливает цену на газ для населения и промышленных потребителей.

«Почему мы не можем увидеть расчетов из чего складываются тарифы, какая закупочная цена, себестоимость собственной добычи и так далее. Сегодня потребителям можно предоставить все доводы, чтобы мы поняли, что цена должна быть такой, другой быть не может», — подытожил Плачков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Шестой апелляционный административный суд Украины оставил в силе решение Окружного административного суда по иску лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко к правительству и компании «Нафтогаз», которым определяется порядок формирования цены на природный газ. Как отмечает «Судебно-юридическая газета», суд подтвердил незаконность постановления Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года.

Напомним, 9 июля Тимошенко заявила, что теперь президент Украины Владимир Зеленский получил законное право наложить вето на постановления правительства относительно повышения цен на газ. По её словам, теперь граждане и бизнес могут отсудить у государства деньги, которые они переплатили за газ.

«Что это значит? Это значит, что каждый человек и каждое предприятие, которое переплачивало за газ все эти годы, на базе судебного решения могут пойти в суд и отсудить себе деньги, которые с них незаконно брали… Каждый может пойти в суд и вернуть себе реальные деньги», — добавила Тимошенко.