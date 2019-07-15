Нур-Султан, , 13:34 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики тотально переформатировать республиканский бюджет. Об этом глава государства заявил 15 июля на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

"Вы обратили внимание на мой тезис и поручение? Тотальное переформатирование бюджета на цели и развитие», — заявил президент. Он добавил, что в настоящее время в бюджете есть статьи, которые не отвечают поставленной задачи.

Токаев также обратил внимание на слабый уровень ответственности руководителей за неэффективное использование бюджетных средств. Глава государства поручил правительству совместно со счетным комитетом усилить ответственность за неэффективное планирование и использование бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токав раскритиковал систему планирования правительства. Глава государства поручил подойти более реалистично к составлению плана индустриализации на ближайшие пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Казахстана одобрил поправки в бюджет на 2019–2021 годы