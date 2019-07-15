Сеул, , 13:31 — REGNUM

15 июля президент Израиля Реувен Ривлин в рамках своего визита в Южную Корею посетил научно-исследовательский центр Hyundai & KIA. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Известно, что цель визита — обсудить пути сотрудничества с представителями Hyundai Motor.

По их словам, президент Израиля не только посетил научно-исследовательский цент компании, но и испытал на себе некоторые технологии, которые планируют внедрить в следующее поколение автомобилей.

«В будущем мы планируем инвестировать в израильские стартапы. Некоторые технологии, разработанные совместно, мы планируем внедрить в автомобили следующих поколений», — сообщил представитель Hyundai Motor.

Известно, что в 2018 году компании Hyundai и KIA продали на израильском рынке 38 022 и 35 806 автомобилей соответственно, что позволило им занять первое и второе место на автомобильном рынке страны.

В июне 2019 года компании инвестировала в израильский стартап MDGo, работающий в сфере медицинских услуг, которые применимы в автомобиле.