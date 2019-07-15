Киев, , 13:30 — REGNUM

Природа роста украинской экономики не является устойчивой, заявила экономист представительства Всемирного банка на Украине Анастасия Головач 13 июля в интервью изданию «Зеркало недели».

«Нынешний рост — очень сдержанный, и его природа, к сожалению, не является устойчивой. В 2016—2017 годах очень большой вклад в ВВП был сделан за счёт хорошего урожая, а это очень изменчивый и сложно прогнозируемый фактор, потому что каждый год рекордных урожаев может и не быть», — рассказала она.

По словам эксперта, другие сектора экономики Украины, вносящие крупный вклад в ВВП, ориентированы на внутреннее потребление. Это не помогает Украине увеличить свою конкурентоспособность на мировом рынке, и не повышает производительность экономики.

Напомним, в первом квартале 2019 года украинская экономика выросла на 2,5% в годовом измерении, замедлившись на 1% по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в средине июля на украинском финансовом рынке наблюдался переизбыток валюты. По мнению экономиста Александра Охрименко, этот избыток спровоцировали валютные переводы украинских гастарбайтеров из-за рубежа.

Читайте также: За пять месяцев на Украину пришло $7 млрд — в стране переизбыток валюты