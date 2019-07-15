Киев, 15 июля 2019, 13:30 — REGNUM
Природа роста украинской экономики не является устойчивой, заявила экономист представительства Всемирного банка на Украине Анастасия Головач 13 июля в интервью изданию «Зеркало недели».
По словам эксперта, другие сектора экономики Украины, вносящие крупный вклад в ВВП, ориентированы на внутреннее потребление. Это не помогает Украине увеличить свою конкурентоспособность на мировом рынке, и не повышает производительность экономики.
Напомним, в первом квартале 2019 года украинская экономика выросла на 2,5% в годовом измерении, замедлившись на 1% по сравнению с четвёртым кварталом 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в средине июля на украинском финансовом рынке наблюдался переизбыток валюты. По мнению экономиста Александра Охрименко, этот избыток спровоцировали валютные переводы украинских гастарбайтеров из-за рубежа.
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