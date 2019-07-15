Москва, , 13:29 — REGNUM

По итогам июня 2019 года в России новых машин компании Datsun было куплено на 68% больше, чем в июне 2018 года. Об этом 15 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за июль 2019 года в РФ японская компания реализовала 1967 новых авто. При этом за первое полугодие в нашей стране было продано 10 744 автомобиля. Этот результат на 25% выше прошлогоднего.

Напомним, автомобили бренда Datsun в России доступны по государственным программам «Первый/Семейный автомобиль». Всего на отечественном рынке присутствуют две модели — седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Их собирают на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти. Доля on-DO составляет более 85% в общем объеме реализации бренда в России.

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