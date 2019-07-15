Ярославль, , 13:25 — REGNUM

В Ярославле ремонт дворов за счет бюджетных средств теперь будет возможен только при финансовом или трудовом участии жителей. Изменения в постановление, регламентирующее порядок включения дворов в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы, подписал мэр города Владимир Волков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Благоустройство двора в Ярославле City-yaroslavl.ru

Все работы по благоустройству дворов за счет бюджета разделены на две части — минимальный и дополнительный перечень. В минимальный ранее входили работы по ремонту дорог, освещения, установке скамеек и урн. В дополнительном были установка детских городков, ограждений, устройство парковок, озеленение, устройство контейнерных площадок, ливневой канализации и так далее. Ранее соучастие жителей в программе предусматривал только дополнительный перечень работ. При этом люди могли выбрать форму участия — денежную или трудовую.

Новый порядок предполагает, что дополнительные работы могут быть включены только при условии финансового участия жителей. А минимальный перечень предполагает трудовое участие. При этом минимальный перечень расширен. Теперь в него входят также работы по устройству автопарковок и пешеходных дорожек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, финансовое участие жителей в работах по дополнительному перечню предполагает приказ Минстроя. Дело в том, что ремонт дворов в рамках муниципальной программы теперь происходит только при участии в федеральной программе. Условия участия в минимальном перечне утверждены городскими властями по результатам работы рабочей группы с участием депутатов муниципалитета.

Новый порядок отбора дворов будет действовать для программы 2019 и последующих годов. Жителям нужно будет зафиксировать денежное или трудовое участие в благоустройстве решением общего собрания собственников.

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