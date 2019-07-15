Москва,
15 июля 2019, 13:16 — REGNUM
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который вводит ответственность для работодателей, не дающих работникам возможности перевести свою зарплату из одного банка в другой. Ситуацию с принятием закона, запрещающего «зарплатное рабство», комментирует председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике, кандидат экономических и юридических наук Владимир Гамза.
«Переводить собственную зарплату из одного банка в другой любой работник мог давно — законодательство ему это позволяло уже с 2014 года. Другой вопрос, что в российском праве существует два таких понятия, как «правоспособность» и «дееспособность». В первом случае речь идет о праве работника перечислять свою зарплату в тот банк, который он считает для себя более удобным. И такое право у каждого работника есть. А вот реальной возможности реализовать данное право — практически не было, то есть отсутствовала дееспособность.
Эта проблема в России носит институционный характер и касается многих других действующих законодательных актов, у которых отсутствует реальный механизм их реализации. Именно поэтому позитивным является тот факт, что депутаты приняли закон, обеспечивающий дееспособность: введены жесткие требования и главное — ответственность за их несоблюдение. Как все мы знаем: нет ответственности — нет исполнения».
Как отметил эксперт, это означает, что большинство работников смогут воспользоваться правом выбора банка, и работодатель, даже неся некоторые финансовые издержки, не будет категорично настаивать на обслуживании в конкретном банке, так как репутация часто дороже. А это, подчеркнул Владимир Гамза, особенно важно в современных условиях, когда у многих банков отзываются лицензии и сокращается число действующих банковских офисов. Работнику может быть неудобно обслуживаться в установленном компанией банке, отделение которого, к примеру, находится на другом конце города.
«Здесь необходимо сделать важное уточнение — на практике «зарплатная свобода» будет касаться, в основном, сотрудников крупных и средних компаний, действующих в больших городах. Малые предприятия, работающие в небольших городах и поселениях, где существует высокий уровень безработицы, вряд ли смогут позволить себе выбор того или иного банка обслуживания. Там «зарплатное рабство» — понятие вынужденное, и хорошо, если зарплата есть вообще. Тем не менее, повторюсь, любой закон, обеспеченный четкими механизмами его реализации, — важный шаг в правильном направлении. Чем больше законодательных актов, добавляющих нам дееспособности, будет приниматься, тем в более правовом государстве мы будем жить».
Председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, кандидат экономических и юридических наук Владимир Гамза