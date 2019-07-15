Москва, , 13:16 — REGNUM

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который вводит ответственность для работодателей, не дающих работникам возможности перевести свою зарплату из одного банка в другой. Ситуацию с принятием закона, запрещающего «зарплатное рабство», комментирует председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике, кандидат экономических и юридических наук Владимир Гамза.

«Переводить собственную зарплату из одного банка в другой любой работник мог давно — законодательство ему это позволяло уже с 2014 года. Другой вопрос, что в российском праве существует два таких понятия, как «правоспособность» и «дееспособность». В первом случае речь идет о праве работника перечислять свою зарплату в тот банк, который он считает для себя более удобным. И такое право у каждого работника есть. А вот реальной возможности реализовать данное право — практически не было, то есть отсутствовала дееспособность.

Эта проблема в России носит институционный характер и касается многих других действующих законодательных актов, у которых отсутствует реальный механизм их реализации. Именно поэтому позитивным является тот факт, что депутаты приняли закон, обеспечивающий дееспособность: введены жесткие требования и главное — ответственность за их несоблюдение. Как все мы знаем: нет ответственности — нет исполнения».

Как отметил эксперт, это означает, что большинство работников смогут воспользоваться правом выбора банка, и работодатель, даже неся некоторые финансовые издержки, не будет категорично настаивать на обслуживании в конкретном банке, так как репутация часто дороже. А это, подчеркнул Владимир Гамза, особенно важно в современных условиях, когда у многих банков отзываются лицензии и сокращается число действующих банковских офисов. Работнику может быть неудобно обслуживаться в установленном компанией банке, отделение которого, к примеру, находится на другом конце города.