Рязань, , 13:11 — REGNUM

Директора рязанского предприятия по производству автомобильных аксессуаров и детских удерживающих устройств обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Уголовное дело направили в суд на рассмотрение, сообщили 15 июля в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в 2014 году директор ООО «Омега» исказил данные регистра бухгалтерского учёта и внёс заведомо ложные сведения в налоговую декларацию. Этот позволило предприятию не уплатить налог на прибыль на сумму более 66 миллионов рублей.

По ходатайству следствия, на имущество и денежные средства организации и её руководителя наложен арест на сумму, эквивалентную сумме невыплаченного налога. Стоимость арестованного имущества позволит возместить причинённый государству ущерб.

«В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в пресс-службе СУ СК РФ.

Отметим, что ранее другой рязанский предприниматель, задолжавший государству миллион рублей, выплатил и саму сумму долга, и пени после вмешательства следователей.