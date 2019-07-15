Рим, , 12:56 — REGNUM

Власти Италии выберут частного акционера авиакомпании «Алиталия» из четырех претендентов, передает информагентство ANSA в понедельник, 15 июля.

Все четыре компании, подавшие заявки на приобретение пакета акций обновленной авиакомпании — итальянские, в их числе — одна из компаний группы Benetton.

Предполагается, что 50% акций новой компании будет принадлежать итальянскому государству (35% — железнодорожной госкомпании, 15% — министерству экономики и финансов), другие 50% — частным акционерам (авиакомпании Delta и еще одному акционеру).

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