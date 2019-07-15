Псков, , 12:55 — REGNUM

В Псковской области главы сельских поселений удивились объёмам мусора, которые жители сдают региональному оператору. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, вопросы хода мусорной реформы обсуждаются в ходе встреч спикера регионального парламента Александра Котова с главами органов местного самоуправления и представителями регионального оператора — компании «Экопром» (дочерняя структура группы компаний «Мехуборка»), которые проходят во всех районах области.

Мусор Pskov.ru

Глава Порхова Василий Федулов оценил ход мусорной реформы на четыре с плюсом, при этом заявил, что в городе требуют обустройства площадки для мусорных контейнеров и остаются вопросы по оплате за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО): квитанции в частный сектор не поступают.

«Но главное, мы не ожидали, что будет такой объём мусора. В Порхове доля мешкового сбора пока составляет 60%. Проедешь по городу — столько мешков стоит! Куда же его раньше люди девали?» Василий Федулов, глава Порхова

По словам представителя компании «Экопром» Антона Васильева, в других муниципальных образованиях Псковской области тоже удивились объёмам мусора. Так, например, в отдельных населённых пунктах Красногородского района жители всего за три раза успели сдать региональному оператору практически годовую норму.

«Сто человек — сто кубометров мусора», — отметил Васильев.

При этом главы жалуются не только на отсутствие квитанций, но и на нехватку мешков для мусора.

На встрече в Плюсском районе выяснилось, что вывоз мусора совсем не организован региональным оператором в Лядской волости, поэтому местные власти вынуждены справляться с проблемой своими силами и за свой счёт. Глава волости Рагим Алимов сообщил, что машины «Мехуборки» несколько раз проезжали через село, но ни разу не забрали ни одного мешка с мусором. При этом, по словам главы Плюсского района Виталия Аршинова, свалки в Лядской волости приобретают катастрофический масштаб — мусор появляется и вдоль трассы, и на землях лесного фонда.

«Из 154 населённых пунктов района вывоз мусора организован только из пяти-шести», — заявил Виталий Аршинов.

В частном секторе в Стругах Красных установили 31 мусоросборник, но, как подсчитали местные руководители, необходимо ещё 158. В Новосельской волости стоит 20 контейнеров при общей потребности в 45. В Марьинской волости есть 14 контейнеров, необходимо ещё 77.

Представитель компании «Экопром» Антон Васильев пояснил, что региональный оператор для установки контейнеров отдавал предпочтение тем населённым пунктам и площадкам, где сбор мусора уже был отлажен в предшествующие годы, однако оказалось, что реформа пришла не ко всем. Так, население многих деревень региона летом увеличилось в разы за счёт прибывших дачников, которые готовы платить за утилизацию отходов, но нет согласованного механизма, как предоставить им эту услугу без их регистрации на территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые правила сбора и утилизации ТКО начали действовать в Псковской области с начала 2019 года. Ход реформы дважды обсуждался в Псковском областном собрании депутатов, и по итогам майского «парламентного часа» на эту тему у депутатов осталось много вопросов к региональному оператору.

Читайте также: Спикер псковского облсобрания: ощущение, что мусорная реформа не состоялась

Оператор — компания «Экопром» — инициировала обсуждение проблемных вопросов реформы на местах, такие встречи пройдут во всех района Псковской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Массу нарушений вскрыла псковская прокуратура в ходе мусорной реформы