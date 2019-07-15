Лондон, , 13:13 — REGNUM

По данным Кембриджского университета, на процесс майнинга биткоинов приходится 7 гигаватт электроэнергии, что составляет 0,21% мирового потребления электроэнергии, об этом 15 июля сообщает RT.

Биткоин

Сами по себе эти цифры не так красноречивы, однако когда сравниваешь их с потреблением какого-либо государства, то они становятся пугающими — энергия, потребляемая на производство биткоинов, равна энергии потребляемой Швейцарией.

Напомним, биткоин является уникальной платежной системой, изобретенной в 2009 году. Стоимость одной единицы составляет на сегодняшний день порядка 650 тыс. рублей.

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