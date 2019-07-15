Сеул, , 12:57 — REGNUM

Южнокорейская компания по производству автомобильных видеорегистраторов и навигационных систем Think Ware активно выходит на зарубежные рынки и увеличивает продажи. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году экспорт продукции компании увеличился до 19,7 млрд вон (~$16,7 млн).

В первом квартале 2019 года экспорт составил 5,6 млрд вон (~$4,74 млн), что на 16% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году общий объем продаж компании составил 199,4 млрд вон (~$169,11 млн).

Известно, что южнокорейская компания экспортирует свою продукцию в 19 стран мира, включая США, Великобританию, Японию и Сингапур.

Кроме того, компания Think Ware была удостоена нескольких наград таких премий, как Red Dot Award, iF Design Award и International Design Excellence Awards (IDEA).