Чита, , 12:49 — REGNUM

Многим забайкальским пациентам, страдающим серьёзными заболеваниями позвоночника, сосудов и суставов, станет легче благодаря современному оборудованию, которое начал получать сосудистый центр краевой клинической больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По данным сайта регионального правительства, одним из ценных приобретений стала кинезотерапевтическая установка «экзарта».

"Это подвесная система, которая позволяет быстро устранять боли и восстанавливать подвижность позвоночника и суставов. Её применяют для реабилитации после инсульта, при детском церебральном параличе, после заболеваний и травм спинного мозга, у пациентов с болью и ограничением движений в позвоночнике и суставах», — пояснила заместитель главного врача, руководитель регионального сосудистого центра Ольга Крицкая.

Также, по её словам, сосудистый центр получил инновационную систему, предназначенную для оценки и восстановления сенсорных, моторных и когнитивных функций.

Аппарат Nirvana, обеспечивающий лечение для пациентов с когнитивным дефицитом и дефицитом моторики как нижних, так и верхних конечностей. Это первая в мире система, обеспечивающая полное сенсорное погружение (акустическое и визуальное) в виртуальную реальность без внешних устройств». Ольга Крицкая «Система эта применяется для восстановления функции кисти и пальцев паретичных конечностей после инсульта., обеспечивающий лечение для пациентов с когнитивным дефицитом и дефицитом моторики как нижних, так и верхних конечностей. Это первая в мире система, обеспечивающая полное сенсорное погружение (акустическое и визуальное) в виртуальную реальность без внешних устройств».

До конца 2019 года в край поступит также диагностический комплекс для ультразвуковых исследований экспертного класса и другие аппараты — всего 160 единиц медтехники по 12 наименованиям. Ежегодно медицинскую помощь на инновационном оборудовании, не имеющем аналогов в крае, смогут получить почти две тысячи забайкальцев.

Напомним, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия перешли в Дальневосточный федеральный округ. И теперь на эти регионы распространяют все преференции, которыми обладают дальневосточники.