Москва, , 12:42 — REGNUM

Рынок уже обыграл эффект от возможных санкций США в отношении российского госдолга, поэтому даже если решение бцдкт принято, эффект от санкций быстро сойдёт на нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM15 июля заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Накануне Конгресс США одобрил пакет санкций о запрете операций с российским госдолгом. Будут ли ограничения окончательно введены теперь зависит от Сената и президента США Дональда Трампа.

«Вероятность того, что санкции в таком виде будут приняты не очень велика, даже протаскивание их в рамках оборонного бюджета может не дать своих результатов — президент Трамп уже дважды приостанавливал работу правительства, ничего не помешает сделать это снова», — считает Деев.

Если же, по его словам, санкции будут приняты, то воздействие на экономику РФ будет иметь две фазы.

«Во-первых, санкции произведут закономерное давление на рубль, особенно если инвесторы, уже владеющие долговыми активами решат их распродать. В таком случае популярность облигаций федерального займа может снизится за счёт преимущества предложения на вторичном рынке», — считает Деев.

В таком случае, по его словам, рубль окажется под давлением и будет терять в цене.

«Вторая фаза пойдёт в противоположную сторону, особенно если Минфин предложит более высокую доходность с целью нивелировать падение спроса. Европейские и азиатские инвесторы увеличат объёмы закупок госдолга и эффект от санкций исчезнет», — предполагает Деев.

В целом, уверен он, укрепление доллара к рублю, которое может произойти сразу после принятия санкций, будет негативным эффектом.

«Особенно в свете риторики Трампа о том, что доллар итак слишком переоценен. Вероятнее всего включение санкций в оборонный бюджет — очередная попытка протащить через конгресс непопулярные меры, которые отклонялись уже несколько раз. В этот раз эта попытка предпринимается с целью спекуляций и управления ценами рыночных активов, а эти спекуляции рынок уже обыграл», — считает Деев.

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