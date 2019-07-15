Москва, , 12:40 — REGNUM

Специалисты учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) оценили уровень и скорость цифровизации в России как высокие, сообщает 15 июля пресс-служба Минкомсвязи РФ.

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«Председатель межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон и заместитель гендиректора сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Моэз Чакчук оценили уровень и скорость цифровизации в России как высокие», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что об этом они заявили на Всемирной конференции по интеллектуальному капиталу «Искусственный интеллект и следующее поколение компетенций», прошедшей в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Россия получила на конференции специальный статус «страна-гость».

Как сообщало ИА REGNUM, совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации вместе с Министерством цифрового развития готовят рейтинг цифровизации регионов, который будет представлен уже осенью текущего года. Удовлетворенность потребителей уровнем развития цифровой экономики будет главным эффектом, измеряемым этим рейтингом.

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