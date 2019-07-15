Пекин, , 12:38 — REGNUM

Располагаемый доход на душу населения в Китае достиг 15 294 юаня (около $2227) за первое полугодие 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Таким образом, за первое полугодие текущего года этот показатель взлетел на 8,8% в номинальном выражении. Рост с учетом инфляции составил 6,5%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем 6,3%-й рост ВВП Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, рост ВВП Китая в первом полугодии 2019 года вырос на 6,3% и составил 45,093 трлн юаней.

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